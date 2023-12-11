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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ الإسكندرية يتابع سير عملية التصويت لليوم الثاني

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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لليوم الثاني على التوالي من الانتخابات الرئاسية 2024، تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، سير العملية الانتخابية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة منذ الصباح الباكر.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، والعميد محمد علي كشك المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية، ومحمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، وجميع الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ستظل منعقدة لحين الانتهاء من الانتخابات، وبحضور جميع القيادات المعنية والتنفيذيين والجهات المشاركة في العملية الانتخابية لمتابعة الأحداث على مدار اليوم. 

لافتًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.

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