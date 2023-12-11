الفلبين: تصرفات الصين عدوانية في بحر الصين الجنوبي

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في مانيلا اليوم الاثنين إن تصرفات الصين "العدوانية" ضد السفن الفلبينية في بحر الصين الجنوبي تمثل "تصعيدا خطيرا" من جانب عناصر تابعة لبكين.

وأضاف المتحدث جوناثان مالايا أن ادعاءات الصين بأن الولايات المتحدة تشعل جرأة الفلبين على الاستفزاز لا أساس لها من الصحة.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الاثنين، أنها استدعت السفير الصيني في مانيلا احتجاجا على ما وصفتها بأنها تحركات "عدوانية" من جانب الصين ضد السفن الفلبينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية في مؤتمر صحفي إن الفلبين قدمت احتجاجا دبلوماسيا للصين بسبب استخدام سفن خفر السواحل الصينية لمدافع المياه ضد قوارب فلبينية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها خفر سواحل الفلبين السفن الصينية تطلق خراطيم المياه على قوارب فلبينية، خلال مهمتي إمداد منفصلتين إلى منطقة شعاب مرجانية، يومي السبت والأحد.

وتعد المواجهات في سكاربورو شول وسيكند توماس شول، الأكثر حدة منذ سنوات بين السفن الفلبينية والصينية، وسط مساعي الدولتين إلى تأكيد مطالباتهما الإقليمية البحرية.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، بما فيها المياه والجزر القريبة من شواطئ جيرانها، وتجاهلت قرارا للمحكمة الدولية اعتبر أن مطالبها لا تستند لأساس قانوني.

وتنشر الصين قوارب دوريات في الممر المائي المزدحم، كما بنت جزرا اصطناعية ونشرت فيها قوات لتعزيز مطالبها.