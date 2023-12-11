فحوصات طبية لعبد القادر وكريستو

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إن أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو، لاعبي الفريق، تعرضا لإصابة في العضلة الخلفية خلال مران الفريق الذي أقيم أمس الأول على ملعب التتش.

ويخضع الثنائي للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم إصابتيهما وتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما.

وكان الأهلي قد بدأ استعداده أمس الأول لكأس العالم للأندية، التي تقام في السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

وحصل الفريق على راحة أمس من التدريبات، فيما خاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة على ملعب التتش صباح اليوم قبل السفر إلى السعودية.