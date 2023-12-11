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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. "رقص وزغاريد" أمام اللجان بسنورس (صور)

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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عبرت سيدات مركز سنورس بمحافظة الفيوم عن فرحتن أمام اللجان بالرقص والزغاريد واحتشدن أمام لجنة الساحة الشعبية بمدينة سنورس، ليضربن اكبر مثال على الوطنية والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024 .

وفي سياق متصل قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بزيارة لإحدى اللجان الانتخابية بمركز سنورس، حيث تقصد سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها في الفترة من 10 11 12 ديسمبر 2023.

جدير بالذكر أنه تم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة، وتم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالديوان العام والوحدات المحلية، للتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية لمجالس المدن، وجميع مديريات الخدمات، والأجهزة المعاونة بالمحافظة، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية، وذلك حتى الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتيجة.
 

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الانتخابات الرئاسية 2024 بالرقص والزغاريط سيدات سنورس الفيوم لجان سنورس لجنة الساحة الشعبية بمدينة سنورس