الانتخابات الرئاسية 2024.. زعيم الأغلبية يدلي بصوته: العالم سيدرس هذا المشهد

أدلى زعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى، صباح اليوم الاثنين، بصوته فى مدرسة فاطمة الزهراء بمصر الجديدة.

وصرح عقب الإدلاء بصوته قائلا إن المشهد الذي رأيناه أمس في اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية هو مشهد يليق بمكانة مصر ، ومشهد يحكى حجم استيعاب المصريين للأحداث والتحديات الموجودة.

صرح بذلك أحمد قنديل المستشار الاعلامى لزعيم الأغلبية، وأضاف أن زعيم الأغلبية الدكتور القصبى أكد فى تصريحات صحفية له منذ قليل أن اللجان الانتخابية بدأت عملها الساعة التاسعة صباحا بشكل دقيق ومنظم وكان التنظيم رائعا، والهيئة الوطنية للانتخابات قدمت تسهيلات كثيرة للناخبين لتحفيزهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية، وأن المصريين خرجوا امس للدفاع عن وطنهم، وكل ما تواجهنا أزمة جديدة الشعب المصرى على الفور يرسل رسالة بأن لديه خصوصية وقادر على مواجهة التحديات لذلك سوف يدرس العالم هذا المشهد .



واختتم كلمته: سيواصل المصريين اليوم هذا المشهد السياسي والقومى الجميل للدفاع عن وطنهم فهم بحق درع الوطن ضد أى تحديات .