الانتخابات الرئاسية 2024.. منظمات المجتمع المدني خارج اللجان لمساعدة المواطنين

رصد كريم كمال، مراسل فضائية "كسترا نيوز"، توافد الناخبين على لجان الاقتراع لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف مراسل فضائية "اكسترانيوز"، خلال مداخلة هاتفية، أنه يتواجد منظمات المجتمع المدني خارج اللجان لمساعدة المواطنين لإجراء العملية الانتخابية، وتسهيل الإجراءات على ذوي الهمم وكبار السن.

وكشف مراسل الفضائية، أن محافظة الجيزة بها 3 ملايين ونصف المليون ممن لهم حق التصويت، حسب كشوفات الهيئة الوطنية للانتخابات موزعة على 14 لجنة عامة، 673 مقرا انتخابيا يضم 693 لجنة فرعية على 8 مراكز.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.