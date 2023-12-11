الانتخابات الرئاسية 2024.. قاض يخرج لناخب مسن للإدلاء بصوته بالدقهلية

شهدت اللجنة الانتخابية بقرية الاتحاد ، بمحافظة المنصورة ، مشهد انساني من أحد القضاة المشرفين علي العملية الانتخابية ، والذي حرص علي الذهاب لاحد المواطنين من من كبار السن الذي ذهب اللجنة الانتخابية علي كرسي متحرك لمنحه بطاقة التصويت .

وأشاد عدد من الناخبين بالموقف الانساني ، الذي قام به المستشار المشرف علي الانتخابات ، مؤكدين أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بكفاءة كبيرة ونزاهة وشفافية .



وقال الإعلامي علاء خليل ، عضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج ، أن الموقف الذي قام به مستشار اللجنة لاقي استحسان واحترام الجميع ، خاصة أن اللجنة الانتخابية لها عدد من السلالم التي كان علي ذلك المسن اجتيازها للوصول إلي مقر اللجنة.



وأشاد "خليل " بدور الهيئة الوطنية للانتخابات وأجهزة ومؤسسات الدولة المصرية فى إدارة المشهد الانتخابى، لكى يمارس المواطنين حقهم الدستوى فى الإدلاء بأصواتهم فى هذا العرس الديمقراطى.



وانطلقت أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر حتى التاسعة من مساء الغد، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.