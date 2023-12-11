الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ قنا يتابع سير التصويت في اليوم الثاني

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي باسم محافظة قنا، بأن غرفة العمليات الرئيسية تتابع عن كثب سير العملية الانتخابية في يومها الثاني بكافة اللجان علي مستوي المحافظة، برئاسة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، من خلال غرفة العمليات الرئيسية، والمنعقدة بمركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وعضوية كلا من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد.

وأضاف عبد الباقي، أن محافظ قنا وجه بتقديم كافه اوجه الدعم اللوجيستية للناخبين، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لم ترصد ايه شكاوى او خروقات من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية حتي هذه اللحظة، لافتا إلى إنه تم فتح جميع اللجان الانتخابية بقرى ومراكز المحافظة بالكامل في تمام الساعة التاسعة صباحا والبالغ عددها 341 لجنة فرعية بعدد 312 مركز انتخابي موزعين على 10 لجنة عامة ، لاستقبال الناخبين المقيدين الذين يصل أعدادهم 2 مليون و 146 ألفا و51 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات ، بالإضافة إلى تخصيص 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

ومن جانبه جدد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، دعوته للمواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية، خلال اليومين القادمين باعتبار ذلك واجب وطنى، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتأسيس الجمهورية الجديدة وإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين.

وانطلقت أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر حتى التاسعة من مساء الغد، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية أمس إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، كما تابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

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