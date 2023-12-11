الانتخابات الرئاسية 2024.. نائب محافظ البحيرة تتابع سير العملية الانتخابية بغرفة العمليات

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بكل مراكز ومدن وقرى المحافظة في المواعيد المحددة، وذلك لليوم الثانى على التوالى حيث بدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية.

وأشارت نائب المحافظ، الى أنه تم المرور علي كافة اللجان العامة والتأكد من وصول السادة المستشارين وإنتظام العمل باللجنة العامة وتم التأكد من توزيع المظاريف استعداداً للعملية الإنتخابية مع التنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات الإنتخابية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على استمرار متابعة غرفة العمليات المركزية لإنتظام سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة للوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظًا على إنتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

وجاء ذلك خلال متابعتها العملية الانتخابية ورئاستها لغرف العمليات الرئيسية وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس، االسكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب أمجد البنا، المستشار العسكري للمحافظة وممثلى كافة الجهات المعنية.

كما أشارت إلى أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسى بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في اي موقف .

وأكدت على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية الإنتخابية وذلك بتوفير كافة الإجراءات المطلوبة للتيسير على الناخبين مع توفير مظلات وأماكن إنتظار و مقاعد لكبار السن بالإضافة إلى كراسي متحركة بكل مقر وتنظيم اماكن الدخول والخروج ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياة مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

وجدير بالذكر، إنه تم تجهيز وإعداد المقار الإنتخابية والبالغ عددها 672 مركز إنتخابي بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلى 24 لجنة للوافدين ، لإستقبال أكثر من 4 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم.