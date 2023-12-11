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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة متهم في حيازة حشيش وبندقية آلية بالسلام لمحكمة الجنايات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة السلام، إحالة متهم لمحكمة الجنايات في حيازة الحشيش المخدر، وبندقية آلية بالسلام .
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض علي المتهم س.ط عاطل أثناء مرور دورية امنية، اشتبهت في المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى بندقية آلية ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة 
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إجرامى القبض علي المتهم المضبوطات بقصد الاتجار بندقية آلي