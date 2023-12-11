بطء في التصويت نتيجة الزحام.. ائتلاف دولي يصدر تقريرا حول انتخابات الرئاسة المصرية 2024

في ضوء أعمال "ائتلاف نزاهة الدولي" لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أصدر الائتلاف تقريرًا يتناول أبرز ملاحظاته خلال عملية متابعة تصويت المصريين في الداخل منذ فتح باب التصويت في التاسعة صباحًا حتى انتهاء مرحلة التصويت في التاسعة مساءً، وهو التقرير الذي يُغطي 10 محافظات مصرية يتابعها الائتلاف ميدانيًا.

ويضم ائتلاف نزاهة "100 شخص" ما بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين وإداريين، إضافة إلى غرفة عمليات الائتلاف التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة. ويخطط الائتلاف لزيارة حوالي (2400) لجنة انتخابية فرعية في نطاق 10 محافظات مصرية، من إجمالي 11 ألفًا و631 لجنة على مستوى الجمهورية.

وفيما يلي أبرز مشاهدات الائتلاف على مدار اليوم:

لاحظ الائتلاف كثافة كبيرة من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم أمام مقار الاقتراع في عدد كبير من اللجان الانتخابية، حيث توافد المواطنين أمام مقار الاقتراع قبل فتح اللجان أمام الناخبين بدقائق.

لاحظ الائتلاف تباطؤ في عملية التصويت نتيجة الزحام أمام عدد من اللجان الانتخابية، وهو ما تم الإشارة إليه صباح اليوم.

لاحظ الائتلاف وجود تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان مشاركتهم في عملية التصويت بسهولة، مع توفير بطاقات مصممة بطريقة "برايل" لمساعدة أصحاب الإعاقة البصرية في ممارسة حقهم الانتخابي.

كما لاحظ ائتلاف نزاهة وجود مسيرات شعبية بالقرب من بعض مراكز الاقتراع تحث المواطنين على المشاركة والتصويت في الانتخابات.

لاحظ الائتلاف تواجد أمني جيد في محيط مقار الاقتراع لتأمين العملية الانتخابية، وقد نتج عن ذلك حالة من الاستقرار وغياب أي مشاحنات أو تجاوزات رغم كثافة المشاركة على مدار اليوم، ولم يواجه الائتلاف أية تجاوزات خلال التعامل مع مسؤولي اللجان الانتخابية.

مع نهاية اليوم الأول، لاحظنا تفاوت في معدلات المشاركة ما بين معدلات مرتفعة ومتوسطة في عدد من اللجان الانتخابية، ومشاركة محدودة في الساعة الأخيرة للتصويت في بعض المناطق.

لاحظ الائتلاف مشاركة ملحوظة للنساء، مع اصطحاب بعض الناخبين لأبنائهم خلال المشاركة في التصويت.

لم يتلق الائتلاف شكاوى تتعلق بالعملية الانتخابية، في حين أن غُرفة العمليات تلقت استفسارات من قبل عدد من الناخبين لمعرفة أقرب لجنة انتخابية، وذلك عن طريق الخط الساخن الذي أعلن عنه الائتلاف بشكلٍ سابق.

ويواصل ائتلاف نزاهة الدولي متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام المخصصة لتصويت المصريين في الداخل، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية الخاصة بالائتلاف التي تعمل على مدار 24 ساعة.

انطلقت أعمال "ائتلاف نزاهة الدولي" لمتابعة أول أيام التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية مصر- 2024، من خلال فريق متابعين أجانب ممثلين عن 34 دولة، انتشروا ميدانيًا في 10 محافظات مصرية، وذلك بالتنسيق مع غُرفة العمليات المركزية التابعة للائتلاف، لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية.

وقد شهد متابعي الائتلاف كثافة عددية أمام أغلب مقار التصويت، من الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي ترتب عليه خلق حالة زحام أمام مراكز التصويت، واستغرق الناخبون وقتًا طويلًا للإدلاء بأصواتهم كنتيجة لهذا الزحام.

ويرى ائتلاف نزاهة أنه كان ينبغي للهيئة الوطنية للانتخابات مراعاة زيادة عدد اللجان الفرعية، بما يتناسب مع 67 مليون ناخب على مستوى الجمهورية، حتى يتم استيعاب جميع الناخبين دون زحام، وبما يسمح بمشاركة جميع الناخبين بسهولة ويسر.

ولاحظ الائتلاف وجود تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان مشاركتهم في عملية التصويت بسهولة، مع توفير بطاقات مصممة بطريقة "برايل" لمساعدة أصحاب الإعاقة البصرية في ممارسة حقهم الانتخابي.

وكان "ائتلاف نزاهة" قد عقد اجتماع لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023 زيارة إلي مقر حملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، وذلك بحضور مجموعة من أعضاء الائتلاف

السيد كوفي كانكام (غانا) رئيس "ائتلاف نزاهة"، ورئيس المجموعة الكبرى للمنظمات غير الحكومية في أفريقيا، ورئيس منظمة الزيكا للإغاثة.

السيد أيمن عقيل، المتحدث الرسمي بأسم "ائتلاف نزاهة، ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

السيد خالد بودالي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الافريقي (ECOSOCC)، ورئيس جمعية مفتاح السلام في المغرب.

بالإضافة إلي باقي رؤساء المنظمات الأعضاء في الائتلاف وعدد من المتابعين الدوليين الأوروبيين.

كما حضر اللقاء كلا من الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب والممثل القانوني لحملة المرشح حازم عمر، والنائبة أمل عصفور رئيس اللجنة الإعلامية بالحملة المركزية، والدكتورة بسمة صفوت عضو اللجنة الإعلامية بالحملة والأستاذ محمد صفوت عضو الأمانة المركزية للتنظيم.

وتناول النقاش مرحلة قرار ترشّح المهندس حازم عمر عن حزب الشعب الجمهوري، و تسجيل المرشح لدي الهيئة الوطنية، وأهم محاور البرنامج الانتخابي للمرشح، بالإضافة إلي الإجراءات التي تمت خلال فترة الدعاية ، وتجهيزات غرف العمليات، واستعداداتهم لمرحلة التصويت الانتخابي.