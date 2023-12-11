الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد أعضاء مجلس أمناء المنيا الجديدة للإدلاء بأصواتهم

توافد أعضاء مجلس أمناء المنيا الجديدة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني للانتخابات

ومن جانبه أكد المهندس وائل قطب رئيس مجلس الأمناء كامل دعم وتأييد المجلس للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال مسيرة الانجازات التى تشهدها مصر فى كافة المجالات وخاصة بالمدن الجديدة ودعم ما تحقق فى العديد من القطاعات وأهمها الآمن والأمان فى ظل ما تشهده دول الجوار من حروب وفتن اهليه بينما تنعم مصر بالامن والاستقرار

الجدير بالذكر أن الناخبين بدأوا يتوافدون على المقار الانتخابية منذ الساعة الأولى في اليوم الثانى فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، مشيراً إلى أن اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين.

يذكر أن محافظة المنيا بها 508 مراكز انتخابية، و 585 لجنة فرعية علي مستوي المحافظة أمام الناخبين، حيث تستقبل اللجان 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتى تجرى فى أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى .





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