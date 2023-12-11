الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال كثيف من المواطنين أمام اللجان بمنطقة دار السلام

شهدت عدد من اللجان الانتخابية بمنطقة دار السلام مع الساعات الاولى من ثاني أيام الإقتراع، إقبال كثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وتواجد المواطنين أمام اللجان بمنطقة مجمع المدارس ومدارس الفاروق، وذلك قبل موعد فتح اللجان، يتضمنهم مختلف الأعمار والفئات حاملين اعلام مصر.

على جانب آخر قام قيادات حزب إراده جيل بحث الناخبين على المشاركه في الانتخابات الرئاسية ودعم وانتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتم اصطفاف عدد من المتطوعين أمام اللجان لمساعدة الناخبين ومعرفة اللجان الانتخابية .

كما ادلى القيادي العمالي احمد فاوى الضبع امين عمال حزب اراده جيل ومقرر امانات لجان عمال تحالف الاحزاب المصريه بصوته، واعرب احمد فاوى الضبع عقب التصويت عن سعادته بهذا العرس الديمقراطي والمشاركه الكبيره من جانب عمال مصر في العمليه الانتخابيه وهو ما لمسه بنفسه خلال جولته على عدد من اللجان في مناطق وتجمعات العمال بجنوب القاهرة

وانطلقت أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر حتى التاسعة من مساء الغد، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية أمس إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، كما تابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.