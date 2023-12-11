استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، مع بداية التعاملات، وتأتي بالتزامن مع الارتفاعات العالمية والتي تعد هي الأكبر منذ 2020.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 عند مستوي 3189 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما جاء سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2790 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

بينما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2391 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

أما الجنيه الذهب فسجل حوالي 22320 جنيها.

سعر الذهب عالميا

بينما جاء سعر الأونصة عالميا لتسجل 2005 دولارات.

وتترقب أسواق الذهب، صدور بيانات مؤشر التضخم الأمريكي غدا الثلاثاء، والتي سيكون لها تأثير كبير على قرار الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة، يومي 12 و13 ديسمبر الجاري.

وطرحت الحكومة بالنصف الأول من هذا العام أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في 5 مناطق بالصحراء الشرقية، وقامت بتمديد موعد إغلاقها حتى الشهر الماضي.

تسعى الحكومة المصرية لتكثيف جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التعدين، والذهب بشكل خاص، إذ تستهدف استثمار مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030.