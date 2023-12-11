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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة عاطلين سرقا سيارة تاجر بالنزهة لمحكمة الجنح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قررت نيابة النزهة، إحالة عاطلين لمحكمة الجنح في سرقة سيارة تاجر بدائرة قسم النزهة

كان قسم شرطة النزهة تلقي   بلاغا من تاجر بسرقة سيارته من أمام مسكنه وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل الي مرتكبي الواقعة باعداد الأكمنة اللأزمة القت قوات الأمن القبض على شخصين، بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة تاجر بدائرة القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة  بأسلوب المفتاح وإزالة العلامات الخاصة بالسيارات واللوحات المعدنية وأقروا ارتكابهم أكثر من واقعة سرقة على النحو المشار إليه، تم بإرشادهم ضبط سيارة اخري مستولى عليها لدى عميل سيئ النية، وتم ضبطه وباستدعاء المجني عليهما تعرفا علي السيارات المسروقه

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

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