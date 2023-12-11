لليوم الثانى.. أمانة "مصر أكتوبر" بالإسكندرية تحتشد للتصويت فى انتخابات الرئاسة

لليوم الثانى على التوالى، احتشدت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، للمشاركة فى العملية الانتخابية والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2014، في لجان حي سيدي جابر.

وتزينت طوابير المصريين وخاصة الشباب، فى محافظة الإسكندرية بالأعلام المصرية وبصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأطلق المشاركون أغانى وطنية فى جو ساده البهجة والفرحة.

وتواجد أمام لجان عدد كبير من المواطنين من مختلف الأعمار في حي سيدي جابر، حيث احتشد كبار السن والشباب والنساء في انتظار بداية عملية الانتخاب وفتح اللجنة الانتخابية.

كما وفرت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، وسائل انتقالات مجانية طافت مختلف الشوارع لنقل الناخبين إلى لجان الاقتراع، ولتحفيز المواطنين على المشاركة والحضور وممارسة واجبهم الوطنى تجاه العملية الانتخابية.

ووجه المهندس أحمد حلمى، الشكر لجموع الناخبين الذين توجهوا للإدلاء بأصواتهم وشاركوا في هذا العُرس الديمقراطي، وبشاروا حقوقهم، داعيا كل الناخبين إلى الاستمرار في التواجد خلال الأيام القادمة اليومين الثاني والثالث لاستكمال هذا العُرس.

وأضاف "حلمي"، في تصريحات له اليوم، أن قيادات وأعضاء أمانة الحزب متواجدة بقوة أمام مقار اللجان منذ الصباح الباكر من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بجميع المحافظات، مشيرا إلى أنه تم تجهيز مجموعات عمل لحشد المواطنين لمقار اللجان، بالإضافة إلى تخصيص مجموعة لاستخراج الرقم الانتخابى، ومعرفة لجنة الناخب، ومتابعة سير العملية الانتخابية.

وأكد المهندس أحمد حلمي، أن غرفة عمليات مصر أكتوبر بالمحافظة، لم ترصد أى تجاوزات حتى الآن، مؤكدا أن كل صوت مواطن مصرى، هو بمثابة رصاصة فى قلب أعداء الوطن، لتوصيل رسالة أن مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسى قلبًا وقالبا، لاستكمال مسيرة العطاء والإنجازات، لأنة رجل نرى فيه مستقبل هذا الوطن.

وانطلقت أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر حتى التاسعة من مساء الغد، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية أمس إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، كما تابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.