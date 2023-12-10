الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ سوهاج يتفقد لجان مدرسة النيل الابتدائية بأخميم

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، عددا من اللجان الانتخابية بمدرسة النيل الابتدائية بأخميم، يرافقه كل من اللواء محمود تيمور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والعميد محمد شعيب عضو هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم.

وتفقد المحافظ اللجان الانتخابية بالمدرسة، مؤكدا على انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان دون حدوث أى معوقات حتى الان, وان غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة ولم تتلقى غرفة العمليات أى شكاوى أو تجاوزات.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بسوهاج يبلغ 3مليون و253 ألف و847 ناخب وناخبة، وتضم المحافظة 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية، منها 9 لجان للوافدين من المحافظات.