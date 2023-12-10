الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال كبير من كبار السن والشباب على لجنة مدرسة جمال عبدالناصر العسكرية بالفيوم

شهدت لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية بمدينة الفيوم عن دائرتي قسمي أول وثاني الفيوم إقبالا كبيراً على اللجان من المواطنين للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها في الفترة من 10 11 12 ديسمبر 2023.
وحرص كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والسيدات على التواجد للادلاء بأصواتهم، وسط فرحة ورفع الإعلام للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية واختيار رئيس مصر.
وشارك الأطفال واصطحابهم مع والديهم حاملين الإعلام وختم اصابعهم باللون الأحمر وإلتقاط بعض الصور التذكارية.
جدير بالذكر أنه تم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة، وتم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالديوان العام والوحدات المحلية، للتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية لمجالس المدن، وجميع مديريات الخدمات، والأجهزة المعاونة بالمحافظة، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية، وذلك حتى الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتيجة.