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الأحد 10 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. فولهام يمطر شباك وست هام بخماسية

فولهام
فولهام
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فاز فريق فولهام على نظيره وست هام يونايتد، بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

أحرز خماسية اللقاء اللاعب راؤول خيمينيز فى الدقيقة الـ 22، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب ويليان فى الدقيقة الـ 31 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة الـ 40 سجل توسين أدارابيويو الهدف الثالث، وجاء الهدف الرابع عن طريق اللاعب هاري ويلسون فى الدقيقة الـ 60، وجاء الهدف الخامس عن طريق اللاعب كارلوس فينيسيوس فى الدقيقة الـ 88 من عمر اللقاء .
بهذا الفوز رفع فريق فولهام رصيده إلى النقطة الـ 21 ليحتل المركز العاشر، بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 24 فى المركز الـتاسع من ترتيب البريميرليج.

صعق فريق فولهام نظيره وست هام يونايتد فولهام وست هام يونايتد الدوري الإنجليزي