الانتخابات الرئاسية.. وكيل الصحة بسوهاج يدلي بصوته بمعهد علي بن أبي طالب الأزهري

حرص الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج على الإدلاء بصوته خلال الساعات الأولي من بدء الإنتخابات الرئاسية 2024 صباح اليوم، بلجنة الوافدين بمعهد علي ابن ابي طالب الأزهري النموذجي بسوهاج.

واطمأن أبو هاشم على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال الفرق المنتشرة بمحيط اللجان والتي تقدم خدمات المبادرات الرئاسية وكذلك فرق التوعية والتثقيف الصحي.

وشدد وكيل وزارة الصحة على رفع درجة الإستعداد وانتظام جميع الخدمات بالمستشفيات ومنشآت القطاع الصحي بالمحافظة والتي تعمل على مدار الساعة، موجها بالتيسير لجميع العاملين بالقطاع الصحي للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري لإستكمال مسيرة التنمية والبناء ورؤية مصر 2030 .

وفي سياق متصل رافق وكيل وزارة الصحة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج خلال جولة أجراها بعدد من اللجان للاطمئنان علي سير العملية الإنتخابية.