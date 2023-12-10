عضو حملة السيسي: الشعب المصري وجه رسالة بأنه على قدر من المسؤولية

قال كريم سلام عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الإقبال كثيف على الانتخابات والمشهد رائع فقد احتشدوا أمام اللجان وصناديق الاقتراع لإيصال رسالة بأن الشعب المصري على قدر من المسؤولية ويقدر التحديات التي تمر بها الدولة.

وأضاف «سلام» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الشعب المصري خلف الدولة المصرية دائما، والطوابير في كل المحافظات، والمحافظات الحدودية قدمت مشهدًا رائعًا في المشاركة في الانتخابات خاصة سيناء وأسوان.

وتابع موجهًا الشكر للشعب المصري العظيم على المشهد الرائع في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن المصريين يقدمون أروع الأمثلة في الوطنية كالعادة منذ الساعات الأولى في الانتخابات الرئاسية في أول يوم تصويت.