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الأحد 10 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الانتخابات الرئاسية.. غرفة عمليات تعليم القاهرة: الاقبال كبير على التصويت باليوم الأول

غرفة عمليات تعليم
غرفة عمليات تعليم القاهرة
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تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرةـ، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية وقيادات المديرية وفريق العمل، سير الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ فى يومها الأول بمقار اللجان الانتخابية وعددها (٤١١) لجنة عامة ، (٤٥) وافدين فى (٩٦١) لجنة فرعية.

وشدد موسى على مديرى العموم التواصل المباشر مع غرفة العمليات بالمديرية والتواجد مع وكلاء الإدارت التعليمية فى محيط اللجان والتواصل الفورى لأى طارىء أو مستجد .

وأكدت غرفة العمليات أن الاقبال كبيرعلى التصويت فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية .

وطالب " موسى" جميع المعلمين والعاملين بالاستمرار في المشاركة الإيجابية في التصويت بالانتخابات الرئاسية خلال اليومين القادمين وأن يرسموا لوحة فنية لتعليم القاهرة فى العرس الانتخابى ٢٠٢٤.

الانتخابات الرئاسية التربية والتعليم تعليم القاهرة غرفة عمليات تعليم القاهرة