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الأحد 10 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الداخلية تستجيب لمواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة وتنقله لمقر لجنته الانتخابية للادلاء بصوته بعين شمس

المواطن
المواطن
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استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لإلتماس (أحد المواطنين "من ذوى الإحتياجات الخاصة" – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لمساعدته ونقله لمقر لجنته الإنتخابية للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 نظرًا لظروفه الصحية حيث تم إيفاد مأمورية لمنزل المذكور وتم نقله لمقر لجنته الإنتخابية والإدلاء بصوته. 

وقد لاقى ذلك استحسان المواطن، وتقدم بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة  مشيدًا بدور أجهزة وزارة الداخلية فى تأمين العملية الإنتخابية والتيسير على الناخبين. 

جاء ذلك فى ضوء سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف ذات الطابع الإنسانى والحالات المرضية  وتفعيل كافة الإجراءات التى تسهم فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوى الهمم.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ن ذوى الإحتياجات الخاصة دائرة قسم شرطة عين شمس