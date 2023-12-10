الدورى الإنجليزى.. إيزاك وجوردون يقودان هجوم نيوكاسل أمام توتنهام

أعلن إيدي هويي المدير الفنى لفريق نيوكاسيل، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره توتنهام هوتسبير، وذلك بعد قليل على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق نيوكاسيل يونايتد كالتالى:

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.

خط الدفاع: كيران تريبيير- جمال لاسيليس- فابيان شار- فالينتينو ليفرامينتو.

خط الوسط: لويس ميلي- برونو جيماريش- جويلينتون.

خط الهجوم: ميجيل ألميرون- أليكساندر إيزاك- أنتوني جوردون.

ويحتل السبيرز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

