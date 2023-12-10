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الأحد 10 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى لتوتنهام ضد نيوكاسل

توتنهام
توتنهام
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أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نيوكاسل يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق توتنهام هوتسبير كالتالى:
حراسة المرمى: فيكاريو.
خط الدفاع: بيدرو بورو- كريستيان روميرو- بن دايفيز- ديستني أودوجي.
خط الوسط: بيسوما- برينان جونسون- بابا سار.
خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي- سون هيونج مين- ريتشارليسون.
ويحتل السبيرز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المركز السابع برصيد 26 نقطة.
 

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