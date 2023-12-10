الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى لتوتنهام ضد نيوكاسل

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نيوكاسل يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق توتنهام هوتسبير كالتالى:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو- كريستيان روميرو- بن دايفيز- ديستني أودوجي.

خط الوسط: بيسوما- برينان جونسون- بابا سار.

خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي- سون هيونج مين- ريتشارليسون.

ويحتل السبيرز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

