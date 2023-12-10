رئيس جامعة جنوب الوادي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بصوته في الانتخابات الرئاسية في يومها الأول وذلك بمدرسة قنا الجديدة للتعليم الاساسي بمنطقة المساكن .

وصرح رئيس الجامعة بأن الإقبال الكبير الذي تشهده الانتخابات الرئاسية يعكس وعي الشعب المصري بواجبه الوطني .

كما أدلى الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب بصوته في لجنة المغتربين بمدرسة الامل بمنطقة المساكن .

كما قام العديد من عمداء الكليات و القيادات الادارية بالأدلاء بأصواتهم في أول أيام الانتخابات الرئاسية.

وأدلت طروب طلبة أمين الجامعة المساعد بصوتها في لجنة معهد الحميدات الابتدائي الأزهري.

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