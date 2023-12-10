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الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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أدلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بصوته في الانتخابات الرئاسية في يومها الأول وذلك بمدرسة قنا الجديدة للتعليم الاساسي بمنطقة المساكن . 

وصرح رئيس الجامعة بأن الإقبال الكبير الذي تشهده الانتخابات الرئاسية يعكس وعي الشعب المصري بواجبه الوطني .
كما أدلى الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب بصوته في لجنة المغتربين بمدرسة الامل بمنطقة المساكن .

كما قام العديد من عمداء الكليات و القيادات الادارية بالأدلاء بأصواتهم في أول أيام الانتخابات الرئاسية. 
وأدلت طروب طلبة أمين الجامعة المساعد بصوتها في لجنة معهد الحميدات الابتدائي الأزهري.

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