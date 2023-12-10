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الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: المشاركة الكثيفة للشعب المصرى فى الانتخابات الرئاسية تؤكد حرصه على أمن واستقرار الوطن

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي
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أدلي النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، داعيا المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والنزول إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الدستوري.

وأوضح بدوي، أن المشاركة الكثيقة للشعب المصرى فى الانتخابات الرئاسية، تؤكد حرصه على أمن واستقرار الوطن والوقوف خلف مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى أنها دليل على وعي الشعب المصري، الذي يسعي اختيار من يقود البلاد خلال السنوات القادمة.

وعبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن ثقته فى الشعب المصري، الذي دائما ما يقف بجانب وطنه فى جميع الأزمات والتحديات، مؤكدا أن الشعب المصري سيبهر العالم من خلال مشاركته بشكل كثيف فى هذه الانتخابات وسيعطي رسالة للجميع.

وانطلق صباح اليوم الأحد، ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهم (10-11-12) ديمسبر 2023، وبدأت اللجان في استقبال الناخبين من الساعة 9صباحا وتستمر حتى الساعة 9 مساء، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 202 الانتخابات الرئاسية الأحزاب والسياسيين