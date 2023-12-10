ads
الأحد 10 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار توافد الناخبين على اللجان الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى محافظة المنوفية

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على إستمرار توافد الناخبين من أبناء وأهالى شعب المنوفية بكافة أرجاء المحافظة في اليوم الأول للعرس الديمقراطي على صناديق الإقتراع بكافة اللجان منذ صباح باكر  وحتى الآن والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وسط حالة من الفرح والأغانى الوطنية. 

وأشار محافظ المنوفية إلى أن جميع اللجان والمقار الانتخابية فتحت أبوابها اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحًا أمام الناخبين، مؤكدا أن هناك متابعة علي مدار الساعة من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الانتخابات والوقوف على الحالة العامة للجان وتذليل كافة المعوقات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات لضمان انتظام العملية الإنتخابية.

IMG-20231210-WA0284
IMG-20231210-WA0284
IMG-20231210-WA0285
IMG-20231210-WA0285
IMG-20231210-WA0287
IMG-20231210-WA0287
IMG-20231210-WA0286
IMG-20231210-WA0286
IMG-20231210-WA0290
IMG-20231210-WA0290
IMG-20231210-WA0289
IMG-20231210-WA0289
IMG-20231210-WA0291
IMG-20231210-WA0291
IMG-20231210-WA0288
IMG-20231210-WA0288
IMG-20231210-WA0294
IMG-20231210-WA0294
IMG-20231210-WA0292
IMG-20231210-WA0292
IMG-20231210-WA0295
IMG-20231210-WA0295
IMG-20231210-WA0293
IMG-20231210-WA0293
الانتخابات الرئاسية 2024 الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية المقار الانتخابية