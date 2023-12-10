استمرار توافد الناخبين على اللجان الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى محافظة المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على إستمرار توافد الناخبين من أبناء وأهالى شعب المنوفية بكافة أرجاء المحافظة في اليوم الأول للعرس الديمقراطي على صناديق الإقتراع بكافة اللجان منذ صباح باكر وحتى الآن والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وسط حالة من الفرح والأغانى الوطنية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن جميع اللجان والمقار الانتخابية فتحت أبوابها اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحًا أمام الناخبين، مؤكدا أن هناك متابعة علي مدار الساعة من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الانتخابات والوقوف على الحالة العامة للجان وتذليل كافة المعوقات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات لضمان انتظام العملية الإنتخابية.

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