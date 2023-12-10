مؤسسات فلسطينية وعربية ونمساوية تطالب بالوقف الفوري للإبادة الجماعية في غزة

افتتح السفير الفلسطيني في فيينا صلاح حيدر عبد الشافي، اليوم الأحد، أعمال الأسبوع الثقافي الذي نظمه التجمع الأهلي الفلسطيني ومنتدى حنظلة الثقافي، بالتعاون مع الجالية الفلسطينية واتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين، والهيئة الأوروبية الأردنية، وعدد من المؤسسات الفلسطينية والعربية الموجودة في النمسا، تحت عنوان "غزة تنادينا".

وأُكد عدد من ممثلي المؤسسات الفلسطينية والعربية والنمساوية - في كلمة خلال الحدث الثقافي - ضرورة الوقف الفوري لعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة، موجهين التحية إلى شعب فلسطين الصابر الصامد المظلوم الذي قدم عشرات الآلاف من الشهداء.

وتستمر فعاليات هذا الأسبوع، الذي يتضمن مسرح بعنوان "يوم في حب فلسطين"، ومعرضا للتراث وأمسية نسائية بعنوان "غزة في عيون المرأة العربية"، ومعرض صور بعنوان "غزة يجب أن تعيش"، وأمسية قانونية بعنوان "قراءة في القانون النمساوي".