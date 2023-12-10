مانشستر سيتى يعود لنغمة الانتصارات من بوابة لوتون تاون

حقق فريق مانشستر سيتى فوزًا مهما على مضيفه لوتون تاون، بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "كينلورث رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

افتتح فريق لوتون تاون أهداف اللقاء فى الدقيقة الـ 45 عن طريق اللاعب اليجاه اديبايو، بينما جاء هدف التعديل لصالح فريق مانشستر سيتى عن طريق اللاعب برناردو سيلفا فى الدقيقة الـ 62، بينما جاء هدف التقدم عن طريق اللاعب جاك غراليش فى الدقيقة الـ 65 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق مانشستر سيتى رصيده إلى النقطة 33 فى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد صاحب الأرض عند النقطة 9 فى المركز الـ 18 من ترتيب "البريميرليج".