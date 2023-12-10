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الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إقبال كثيف من المواطنين منذ فتح لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية في دمياط

إقبال كثيف من المواطنين
إقبال كثيف من المواطنين
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قالت ميرنا عادل من مدينة دمياط مراسلة قناة إكسترا نيوز من دمياط، إن دمياط تشهد منذ الصباح إقبالا كثيفا من المواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت "عادل"، في رسالة على الهواء: "الكتلة التصويتية في دمياط ليست بالقليلة على الإطلاق، فهناك ما يقرب من 1.1 مليون هي الكتلة التصويتية، وهناك إقبال كثيف من المواطنين على كل اللجان الانتخابية التي تتواجد هنا في المحافظة".
وتابعت، أن دمياط بها 10 لجان و141 مقرا انتخابيا بهم 167 لجنة فرعية، وكل هذه اللجان لديها العديد من الإجراءات لتسهيل العملية الانتخابية على كل المواطنين، فهناك مظلات يستظل تحتها الناخبون للإدلاء بأصواتهم.

وشددت، على  أن المنسقين ينسقون دخول المواطنين ومساعدتهم في الأوقات التي تتطلب انتظارهم حتى دخول اللجان، بالإضافة إلى التجهيزات اللوجستية لمساعدة ذوي القدرات الخاصة للدخول إلى مقار اللجان بالكراسي المتحركة أو المرافقين، وهناك بطاقة اقتراع مكتوبة بطريقة برايل لإعانة الناخبين من ذوي الإعاقة البصرية للإدلاء بأصواتهم.

ميرنا عادل من مدينة دمياط مراسلة قناة إكسترا نيوز العملية الانتخابية