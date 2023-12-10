انتخابات الرئاسة 2024.. الفنان عماد زيادة يدلي بصوته في التجمع الخامس

حرص الفنان عماد زيادة على المشاركة في الإنتنخابات الرئاسية 2024، حيث إدلى بصوته اليوم الأحد بإحدى لجان منطقة التجمع الخامس، التي شهدت حضور كبير من الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم.

وعقب تصويته، قال زيادة، أنه يدعو كافة المصريين ألا يضيعوا فرصة المشاركة في ذلك الاستحقاق؛ حيث أن المشاركة الإيجابية في عملية التصويت هي ما يضمن استمرار حالة الاستقرار، واستكمال القيادة السياسية لانجازاتها التي باتت واضحة للجميع.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد 10 ديسمبر 2024 في اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجارى.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.