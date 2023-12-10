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الأحد 10 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. مسيرات حاشدة لطلاب جامعة المنيا والعاملين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري

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شهدت جامعة المنيا مسيرات حاشدة لطلاب الجامعة، والطلاب المغتربين والعاملين وأعضاء هيئة التدريس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، شاركهم فيها الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، لحث الطلاب وجميع منتسبي الجامعة على واجبهم الوطني في ممارسة حقهم الانتخابي للاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية التي ترسم مستقبل مصر في المرحلة المقبلة.

حيث شهد  كورنيش المنيا اصطفاف الطلاب وطلاب المدن الجامعية المغتربين حاملين علم مصر أمام مقر لجان المغتربين بنادي المنيا الرياضي، حيث وفرت الجامعة وسائل نقل جماعي لنقل طلاب المدن للجانهم والعودة بهم؛ وذلك تسهيلًا لعمليات الإدلاء بأصواتهم.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته الغامرة لما شاهده من اقبال كبير من قبل ابناء الجامعة ومنتسبيها من الراغبين بالأدلاء بأصواتهم أمام لجان الانتخاب في الساعات الأولى، مؤكدًا على ثقته في وعي وإدراك الشباب الجامعي وحرصه على المشاركة الايجابية لاختيار من يقود البلاد في السنوات الست المقبلة.

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