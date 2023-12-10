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الأحد 10 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف يشارك بالانتخابات الرئاسية

علماء مركز الأزهر
علماء مركز الأزهر العالمي
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توافد علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بلجنة الفردوس بحي الجمالية وصرح الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أننا اليوم بصدد مشاركة إيجابية وفاعلة تأتي فى إطار استحقاق دستورى ووطنى.

وفي إطار التوجه العام من المخلصين من أبناء هذا البلد لدعم استقراره، ومساندته واستمرار حركة البناء. العمران في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، توجه اليوم من لهم حق الإدلاء بأصواتهم من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف للمشاركة الإيجابية التى تؤكد على إيمانهم بدورهم فى تقرير مصير مستقبل بلدنا وأمتنا.

علماء مركز الأزهر العالمي الانتخابات الرئاسية 2024