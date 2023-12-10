خلال تفقد لجنة المغتربين.. رئيس جامعة المنصورة: تواجد طلاب الجامعة بشكل كثيف فاق التوقعات

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن المشاركة الفعالة لمنتسبى الجامعة في الانتخابات الرئاسية 2024 و تواجد طلاب جامعة المنصورة بشكل كثيف فاق توقعات الجميع، تعكس الوعى لدى الطلاب بضرورة المشاركة وتقديم واجبهم تجاه وطنهم .

جاء ذلك خلال تفقد رئيس جامعة المنصورة لمقر اللجنة الانتخابية للمغتربين بالقرية الأولمبية بالجامعة لتفقد مدي توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجاهزية المقار لاستقبالهم بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة.

وأضاف أن المشهد اليوم يرسل رسالة للعالم أجمع بأن هذه هي الديمقراطية في مصر، وإن الشعب المصرى بكافة أطيافه حريص على التنمية والتطوير خلال السنوات القادمة.

يذكر أن لجنة المغتربين بالقرية الأولمبية تم تجهيزها من الهيئة الوطنية للانتخابات ليستطيع المغتربين و منسوبى الجامعة المقيمين خارج محافظة الدقهلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الإدلاء بأصواتهم تيسيرًا عليهم لممارسهم حقهم الدستورى دون تحمل مشقة وعناء السفر.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .

IMG-20231210-WA0247

IMG-20231210-WA0248

IMG-20231210-WA0250

IMG-20231210-WA0249

IMG-20231210-WA0252