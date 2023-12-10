الجامعة العربية تنوه بجهود ومواقف روسيا تجاه القضايا العربية وخاصة الفلسطينية

أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية السفير دكتور خالد بن محمد منزلاوي، أن المواقف والمساعي التي اتخذتها روسيا الاتحادية مؤخرًا على الساحة السياسية، لاسيما فيما يتصل بالقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كشفت عن اهتمامها المتزايد بتعميق الشراكات مع العالم العربي.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، سفير دولة روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية السفير جيورجي بوريسينكو؛ وذلك في إطار الوقوف على اللمسات الأخيرة في مرحلة التحضير لعقد الدورة السادسة من منتدى التعاون العربي- الروسي، المقرر عقدها بمدينة مراكش في المملكة المغربية الأربعاء الموافق 20 ديسمبر الجاري، فضلًا عن مناقشة مشاريع الوثائق المزمع صدورها عن تلك الدورة.

وأوضح الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية، أهمية مواصلة تعزيز آليات التعاون مع دولة روسيا الاتحادية، وعبر عن تطلعه في أن تخرج الدورة السادسة من المنتدى بنتائج طموحة وفعالة، بما يلبي تطلعات الجانبين العربي والروسي.