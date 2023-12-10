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الأحد 10 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يهزم ألميريا بهدفين لهدف

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
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فاز فريق أتلتيكو مدريد على نظيره ألميريا، بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء هدفى أتلتيكو مدريد عن طريق اللاعب الفارو موراتا فى الدقيقة الـ 17 بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب أنخيل كوريا فى الدقيقة الـ 22، بينما جاء هدف ألميريا عن طريق اللاعب ليو بابتيستاو فى الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 34 فى المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 4 نقاط فى قاع ترتيب "الليجا".
 

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