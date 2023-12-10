التنسيقية: طلاب جامعة السويس يصنعون التاريخ من أمام اللجان الانتخابية

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشهدًا تاريخيًا، حيث شارك طلاب جامعة السويس فى الانتخابات الرئاسية، وسطرو موقفا رائدا وصف إنتمائهم وحبهم لمصر وحرصهم على مستقبل أفضل، وتأكيديهم على ضرورة المشاركة الايجابية فى هذا العرس الديمقراطي.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شاركت الشباب بمختلف فى صياغة مقترحات فى ورش عمل، بمختلف أيدولوجياتهم وتوجهاتهم.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفتي عمليات مركزية وإعلامية، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم صادرة عن المركز الاعلامي، وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصرى للنزول والمشاركة في الادلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذى يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

