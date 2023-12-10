ذوو الهمم على رأس المشاركين.. 5 مشاهد مبهرة في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية "صور"

شهدت أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، منذ الساعات الأولى من اليوم الأحد مشاهد مبهرة وتاريخية لطوابير المواطنين والاقبال الكثيف أمام اللجان بمنطقة عين شمس من أجل الادلاء بأصواتهم داخل اللجان.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم على مستوى الجمهورية أمام الناخبين للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ، وسط احتشاد المواطنين أمام اللجان.



المشهد الأول

تزايد أعداد الناخبين في طوابير كثيفة أمام لجنة مدرسة الإمام محمد عبده الإبتدائية في عين شمس من أجل الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.



المشهد الثاني

مشاركة ملحوظة لكبار السن والسيدات وذوي الهمم وبأعداد كبيرة، حيث حرص هؤلاء جميعا على الحضور منذ الساعة الثامنة صباحا في انتظار فتح اللجان للادلاء بأصواتهم، واللافت انتظار الكثير من ذوي الهمم "بالعكاز" .



المشهد الثالث

رجال الأمن يساعدون كبار السن على الادلاء بأصواتهم داخل اللجان بسهولة ويسر حرصا على صحتهم.



المشهد الرابع

دخول الناخبين فور بدء عملية التصويت في سهولة ويسر .



المشهد الخامس

بعد ظُهر اليوم أول أيام الانتخابات الرئاسية تزايدت أعداد الناخبين أمام اللجان مما أدى الى تعطيل حركة المرور امام لجنة مدرسة محمد عبده الابتدائية.



وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030. ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم. ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا. كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية. وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

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