مصرع تلميذة أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بمنطقة التجمع الاول

شهدت منطقة التجمع الأول، واقعة ماساوية، عندما لقيت تلميذة مصرعها، أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى .

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لطفلة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مى ه س، 8 سنوات ، مصابة بكسور بجسدها وبعمل التحريات تبين أن الطفلة كانت عائدة من مدرستها فى أتوبيس وبعد نزولها لم ينتبه السائق بمروها أمام الأتوبيس وتحرك مما تسبب فى سقوطها أسفل عجلات الأتوبيس ودهسها ولقت مصرعها على الفور والقى القبض على السائق وتم التحفظ على الأتوبيس وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .