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الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

غرفة عمليات الوفد: اليوم الأول بانتخابات الرئاسة ظهر بشكل مرضي

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي
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 قال ياسر الهضيبي السكرتير العام المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة أن حزب الوفد والحملة الانتخابية لرئيس الحزب تابعا باهتمام بالغ سير العملية الانتخابية في يومها الأول. 

وأكد أن الانتخابات في يومها الأول ظهرت بشكل مرضي في ظل الاشراف القضائي من الهيئة الوطنية للانتخابات وتأمين القوات المسلحة والشرطة المصرية. 

وأكد "الهضيبي"أن الإقبال في اليوم الأول يعطي مؤشرا علي إدراك شعب مصر العظيم لأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي الهام ،وان الديمقراطية تعني المشاركة وان التغير وتداول السلطة طريقه الوحيد صناديق الاقتراع.

الاستحقاق الانتخابي الهيئة الوطنية للانتخابات الدكتور ياسر الهضيبي الدكتور عبدالسند يمامة الإشراف القضائي