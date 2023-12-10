رئيس اللجنة الانتخابية بـ«عابدين»: لجنة الوافدين شهدت كثافة عالية واحتجنا موظفين إضافيين

قال المستشار عبد الله فتحي رئيس اللجنة الانتخابية العامة بقسم عابدين، إن اللجنة تضم 7 لجان فرعية، ولم تحدث أي عقبات، وكل اللجان فتحت بعد ساعة الراحة في تمام الرابعة عصرا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر فيديو كونفرانس مع الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجنة الوافدين شهدت كثافة عالية، واحتاجوا موظفين إضافيين، وتواصلنا مع محكمة جنوب القاهرة التي وفرت الموظفين.

وكان المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، قد قال في المؤتمر نفسه إن 11 ألفا و 631 لجنة اقتراع فرعية هي إجمالي اللجان الفرعية منتظمة حاليًا في عملها، ولم يتأخر سوى 376 لجنة فرعية وكان آخر لجنة على مستوى الجمهورية تفتح باب التصويت في منطقة العياط بمحافظة الجيزة لجنة رقم 44 وذلك بسبب الموقع الجغرافي.