الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ الفيوم يواصل متابعة انتظام عمليات التصويت

واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، متابعة انتظام أعمال التصويت في الانتخابات الرئاسية، بمختلف المقار واللجان على مستوى المحافظة، بعد انتهاء الفترة الأولي باليوم الأول للإنتخابات، التي انطلقت اليوم الأحد، وتستمر حتى بعد غدٍ الثلاثاء، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام محافظة الفيوم، للتأكد من توفير الأجواء الملائمة للمواطنين، للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والأستاذ حسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، وعدد من القيادات بالمحافظة.

وتابع محافظ الفيوم، أعمال تصويت المواطنين داخل مقار لجانهم الانتخابية، خلال الفترة الأولى باليوم الأول للإنتخابات الرئاسية، بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، والذين توافدوا على اللجان، منذ الساعات الأولى من الصباح، للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأبرز، وسط إجراءات تنظيمية بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، على تيسير الحركة المرورية بالطرق الرئيسية والميادين المؤدية إلى المقار الانتخابية، للتيسير على المواطنين في الوصول للجانهم والإدلاء بأصواتهم، بجانب التنسيق مع مسئولي الإسعاف لنقل المرضي من كبار السن للإدلاء بأصواتهم داخل لجانهم الانتخابية، في ظل رعاية صحية ملائمة، كما أكد على الاتصال المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والغرف الفرعية بالوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم تخصيص الخط الساخن (114) لتلقى أية شكاوى، بجانب أرقام غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام محافظة الفيوم 0842168041و 0842168042و0842168043، لافتاً إلى أهمية تفعيل غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، لربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، لتلافي أية ملاحظات والتأكد من استمرار عمليات تصويت المواطنين في سهولة ويسر.

وشدد المحافظ، على أن دور الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة، والأجهزة والإدارات المختصة، لتقديم الدعم اللوجيستي اللازم، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

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