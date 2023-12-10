مصدر بالزمالك: أزمة مستحقات فرق الطائرة لم تحل حتى الآن

تحدث مصدر بنادي الزمالك، عن أزمة المستحقات المتأخرة لفرق الطائرة داخل النادي الأبيض، خاصة فريق السيدات الأول .

وأكد المصدر في تصريح للبوابة نيوز مساء اليوم الأحد، أن الأزمة المالية لم تحل حتى الآن، ويتبقي لفرق الطائرة بالزمالك مستحقات مالية كبيرة من عقودهم، خاصة فريق السيدات .

أضاف المصدر، مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب أعطى وعد للأجهزة الفنية واللاعبين بحل الأزمة المالية ودفع جميع المتسحقات عن الموسم الماضي والحالي خلال الفترة القليلة المقبلة بشكل تدريجي وذلك لامتصاص الغضب داخل قطاع الكرة الطائرة بالزمالك.

يستعد فريق الكرة الطائرة بالزمالك، لمواجهة الزهور، على صالة نادي النادي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

وفاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على هليوبوليس منذ أيام بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على صالة الأخير بالشروق، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

ويتواجد فريق "سيدات طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب كل من: سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس وأكتوبر والمقاولون العرب.

ويقود فريق "سيدات طائرة الزمالك" كل من: حسام شكري مديراً فنياً، ومحمد أنور مدرباً عاماً، وأشرف عبدالعال مدرباً، وهبة حسنين مديراً إدارياً، وسمية ناجح اخصائياً للعلاج الطبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططاً للأحمال.