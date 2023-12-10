إغلاق سوق الأسهم السعودية على ارتفاع اليوم استجابة لارتفاع أسعار النفط

أغلقت سوق الأسهم السعودية، الأحد، على ارتفاع استجابة لارتفاع أسعار النفط لكن المؤشر القطري خالف الاتجاه وأنهى التعاملات على انخفاض.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

وارتفعت أسعار النفط، وهو مُحّفز لأسواق المال في منطقة الخليج، أكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة بعدما دعمت بيانات أميركية توقعات نمو الطلب، لكن الخامين القياسيين انخفضا للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في نصف عقد، بفعل المخاوف المستمرة من زيادة المعروض.

وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر، وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 199 ألف وظيفة الشهر الماضي فوق تقديرات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم والبالغة 180 ألف وظيفة، بعد ارتفاعها بمقدار 150 ألف وظيفة وفق التقديرات غير المعدلة في أكتوبر.