ads
الأحد 10 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدلي النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر.

وأوضح فتحي، أن المشاركة الإيجابية للشعب المصري بكثافة فى هذه الانتخابات، يعكس وعيه وإدراكه للحظة الفارقة التى تمر بها مصر، في ظل ما يوجهها من تحديات محلية وإقليمية، والتي تتطلب الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن.

ودعي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، الشباب بضرورة المشاركة والادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مشاركتهم تؤثر بشكل كبير فى حسم هذا الاقتراع الرئاسي، كما أنه دليل على الوعي السياسي بين الشباب وتفاعلهم مع كافة القضايا التي تهم الوطن.

وانطلق صباح اليوم الأحد، ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهم (10-11-12) ديمسبر 2023، وبدأت اللجان في استقبال الناخبين من الساعة 9صباحا وتستمر حتى الساعة 9 مساء، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

النائب أحمد فتحي الانتخابات الرئاسية الحوار الوطني