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الأحد 10 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تحالف الأحزاب السياسية: المشاركة الكثيفة في الإنتخابات الرئاسية تؤكد حرص المصريين على أمنهم القومي

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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أكد تحالف الاحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبا سياسيا" أن الشعب المصرى  يعيش عصر الديمقراطية وحرية الرأى ، وأن نزول الشباب والمرأة وذوى الهمم والرجال بهذة الكثافة  لإختيار من يمثلهم  هو دليل على ان الشعب المصرى يمتلك القدر الكافى من الوعى وحب الوطن والتكاتف حول القياده السياسية .

وأضاف تحالف الاحزاب المصرية أن تلك المشاركة الكثيفه والغير مسبوقة تؤكد حرص المصريين على أمنهم القومى وقناعتهم التامة بمسيرة البناء والتقدم ،وأن تلك المشاركة الكثيفه هى رساله قوية للعالم كلة بأن المصريين شعب واعى متحضر متمسكا" بحقوقة الدستورية .

وتقدم  التحالف بخالص الشكر والتقدير للشعب المصرى العظيم ، على المشهد الديمقراطى والنزول بكثافة غير مسبوقة لاختيار من يمثلهم فى الفترة القادمة  لرئاسة مصرنا الحبيبه 

الشعب المصرى عصر الديمقراطية