برلماني: فرحة عارمة ومشاهد مشرفة في العملية الانتخابية بمحافظة قنا

قال النائب حمدي عمر، عضو مجلس النواب، إنه توجه للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية وسط مسيرة حاشدة بأكثر من 3 آلاف ناخب، مشيرًا إلى أنه كان هناك فرحة عارمة من الناخبين اليوم بمركز نقادة بمحافظة قنا.

وأضاف حمدي عمر، في مداخلة هاتفية لقناة صدى البلد، مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية 2024، أن اليوم هو بداية العُرس الانتخابي في محافظة قنا، والحشود والفرحة تعم كل اللجان، قائلًا: «لاحظنا اليوم عُرس ديمقراطي نفخر به أمام العالم وداخل مصر».

وتابع، أن اليوم شهد حشد غير طبيعي، وفي اليوم الثاني والثالث للانتخابات سيكون هناك حشد أيضًا، وستكون مشاهد مشرفة وفرحة كبيرة وشيء يشرف أمام العالم كله.

