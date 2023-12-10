الانتخابات الرئاسية 2024.. وزير التنمية المحلية يشيد بحجم المشاركة الإيجابية لمواطني المنوفية

أجري اليوم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لقاءً مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للاطمئنان علي سير العملية الانتخابية ونسب حجم المشاركة للناخبين في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية.

وأوضح المحافظ إلي أن اللجان الانتخابية قد شهدت إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين منذ الساعات الأولي من فتح صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء من الفرحة والأناشيد الوطنية، مشيرًا إلى أنه قد تم تسخير كافة الإمكانيات ورفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، فضلًا عن توحيد كافة الجهود لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي.

هذا وقد أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بحجم المشاركة الإيجابية والوعي السياسي لدى المواطنين بكافة محافظات الجمهورية، ولا سيما شعب المنوفية العريق والذي يتصدر دائمًا في كافة الإستحقاقات الدستورية بما يعكس الوعي السياسي لديهم والدور الإيجابي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.

وشهدت محافظة المنوفية، توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم للإنتخابات الرئاسية 2024 والتي ستستمر علي مدار ثلاثة أيام بدءً من اليوم وحتي الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر الجاري.



وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد 10 ديسمبر 2024 في اللجان الانتخابية في جميع أرجاء محافظة المنوفية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجارى.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.