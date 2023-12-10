مصطفى بكري عن الانتخابات الرئاسية: مشهد يدعو للفخر وسط تحديات غير عادية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إننا أمام استحقاق رئاسي جديد وانتخابات رئاسية جديدة بها 4 مرشحين وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال التغطية الخاصة لقناة صدى البلد، للانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، أن اليوم كان مشهد يعبر عن مرحلة جديدة لها أسبابها ورؤاها وأطروحتها المستقبلية، موضحًا أن كل مصري لابد أن يشعر بالفخر بأنه أمام شعب متحضر، وأمام واقع مختلف ورؤية لديها من الفكر والطرح والوعي بما يحدث على أرض الواقع.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أننا نواجه الآن تحديات غير عادية يستطيع أي مواطن أن يدرك هذه التحديات وتستطيع أن تقرأ المشهد أمامك، سواء من الشمال الشرقي حيث المؤامرة التي تحاك ضد مصر وقضية التهجير التي تشغل القيادة السياسية والتي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، محذرًا ومنذرًا بأن تصفية القضية الفلسطينية خطر وتصفيتها على حساب الأرض المصرية أو الأردنية أمر أخطر من كل أمر ومن كل قول.

